Хюлькенберг — про аварию Шумахера: Гоатифи выбрал очень странную траекторию

Будущий пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг прокомментировал столкновение Мика Шумахера и Николаса Латифи на последних кругах гонки Гран-при Абу-Даби. Шумахер получил пять штрафных секунд за то, что ударил передним антикрылом заднее левое колесо болида «Уильямса».



«Гоатифи (саркастичное прозвище Латифи, составленное из GOAT — Greatest of any times, «Величайший всех времён» — и фамилии Латифи) выбрал очень странную траекторию на входе в поворот. Сначала он ехал очень широко, а потом резко заузил. Полагаю, Мик совсем не хотел такого исхода. Просто иногда происходят несколько забавные события. Такое бывает. В принципе, глобально этот эпизод всё равно ни на что не повлиял», — приводит слова Хюлькенберга AutoBild со ссылкой на ServusTV.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Гонка.



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 58 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +8.771.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +10.093.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +24.892.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +35.888.

6. Ландо Норрис («Макларен») +56.234.

7. Эстебан Окон («Альпин») +57.240.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:16.931.

9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1:23.268.

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:23.898.

11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:29.371.

12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.

13. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.

14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг.

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

16. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

18. Николас Латифи («Уильямс») — сошёл.

19. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — сошёл.

20. Фернандо Алонсо («Альпин») — сошёл.