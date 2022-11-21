Сарджент не считает, что на нём будет дополнительное давление из-за национальности

Новобранец «Уильямса» Логан Сарджент не считает, что испытывает дополнительное давление из-за того, что он американец.
«В конце концов, я приложил не меньше усилий, чем кто-либо другой, чтобы достичь этой цели. Я просто должен смотреть на ситуацию здраво и подготовиться как можно лучше, чтобы быть лучшей версией себя в следующем году. Надеюсь, я смогу достойно представлять свою страну и заставить их гордиться собой. Но не думаю, что ощущаю какой-то дополнительный прессинг. Я возлагаю на себя большие надежды.
Сейчас я стараюсь как можно лучше подготовиться физически и морально, посвящаю своё время работе в Гроуве и делаю всё, чтобы стать лучшей версией себя. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы надолго остаться в Формуле-1», — приводит слова Логана Сарджента Racer.
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