Логан Сарджент официально подписал контракт с «Уильямсом»

Американский гонщик Логан Сарджент заключил контракт с «Уильямсом». Об этом информирует пресс-служба британской команды. В её составе он выступит в следующем году. Таким образом, Сарджент станет новым напарником Александера Албона.

«Мы рады официально объявить Логана нашим пилотом на следующий год после получения им суперлицензии. Логан пополнит наш прекрасный состав пилотов на 2023 год вместе с Алексом. С тех пор, как он присоединился к нашей Академии пилотов в конце 2021 года, Логан смог полностью интегрироваться в команду во время работы на симуляторе, а совсем недавно сделал это и на трассе в ходе свободных практик, в которых принимал участие. У него был сильный сезон новичка в Формуле-2, и мы рады, что он делает шаг вперёд в Формуле-1. Мы здесь, чтобы это путешествие продолжалось», — сказал руководитель «Уильямса» Йост Капито.

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