Руководитель «Альпин» извинился перед Фернандо Алонсо за частые проблемы с машиной

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался о проблемах с надёжностью, которые возникали у команды по ходу прошедшего сезона. В частности, функционер принёс извинения Фернандо Алонсо, который страдал от сходов чаще, чем его напарник, Эстебан Окон.
«Да, безусловно, у Фернандо было больше сходов, чем у Эстебана. Мы это знаем, и это происходило тогда, когда он мог заработать хорошие очки. Мне бы хотелось извиниться перед Алонсо, я тоже был не в восторге от этого. Но даже без его сходов мы бы не поднялись выше, и команда в любом случае достигла своей цели — заняла четвёртое место в Кубке конструкторов. Это лучшее, что мы могли сделать в этом сезоне. Так что решение сделать ставку на более высокую производительность были верным. Это хорошая база для следующего сезона», — приводит слова Зафнауэра GrandPX.
Фернандо Алонсо в новом сезоне будет выступать за «Астон Мартин».
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