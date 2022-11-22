Руководитель «Альпин» извинился перед Фернандо Алонсо за частые проблемы с машиной

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался о проблемах с надёжностью, которые возникали у команды по ходу прошедшего сезона. В частности, функционер принёс извинения Фернандо Алонсо, который страдал от сходов чаще, чем его напарник, Эстебан Окон.



«Да, безусловно, у Фернандо было больше сходов, чем у Эстебана. Мы это знаем, и это происходило тогда, когда он мог заработать хорошие очки. Мне бы хотелось извиниться перед Алонсо, я тоже был не в восторге от этого. Но даже без его сходов мы бы не поднялись выше, и команда в любом случае достигла своей цели — заняла четвёртое место в Кубке конструкторов. Это лучшее, что мы могли сделать в этом сезоне. Так что решение сделать ставку на более высокую производительность были верным. Это хорошая база для следующего сезона», — приводит слова Зафнауэра GrandPX.



Фернандо Алонсо в новом сезоне будет выступать за «Астон Мартин».