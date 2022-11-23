Юниор «Ред Булл» Энцо Фиттипальди перенёс операцию на головном мозге перед сезоном-2022

Юниор «Ред Булл», бразильский пилот Энцо Фиттипальди перенёс операцию на головном мозге из-за кровоизлияния после серьёзной аварии на старте гонки Формулы-2 в Джидде в прошлом году. Об этом рассказал его старший брат, резервный пилот «Хааса» Пьетро Фиттипальди.
«В этом году Энцо проделал потрясающую работу. А в прошлом попал в крупную аварию, сломал пятку. Многие не знают, но когда я проходил тесты здесь в прошлом году и заразился коронавирусом, я застрял на карантине на 14 дней. В тот момент Энцо улетел домой. Так вот на самом деле у него было кровоизлияние в мозг, из-за чего пришлось обратиться в отделение неотложной помощи. Кровоизлияние было сильным, поэтому ему пришлось перенести операцию на мозге. Мы думали, что он не сможет вернуться в начале сезона. Но он вернулся, хотя кости срослись не в полной мере, а затем боролся в первых двух гонках, провёл мегасезон – шесть подиумов, борьба за тройку лучших в чемпионате. Я знаю, насколько хорош Энцо, и мечтаю, чтобы он тоже участвовал в гонках Формулы-1», – приводит слова Пьетро The Race.
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