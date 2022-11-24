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Украинские активисты призвали Ферстаппена повлиять на уход Red Bull из России

Украинские активисты призвали Ферстаппена повлиять на уход Red Bull из России
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Украинская правозащитница Александра Матвийчук совместно с фондом солидарности Украины записали видеосообщение для двукратного чемпиона мира, голландского гонщика Макса Ферстаппена и команды Формулы-1 «Ред Булл», в котором призвали компанию покинуть российский рынок.

В частности, обращение адресовывалось лично Ферстаппену как амбассадору бренда.

Видеообращение транслировалось на здании штаб-квартиры команды «Ред Булл» в Милтон-Кинсе.

Фото: Handout/Ukrainian Solidarity Project via Getty Images

Напомним, по итогам сезона-2022 Формулы-1 Макс Ферстаппен во второй раз в карьере стал чемпионом мира, а команда в пятый раз в истории и впервые за девять лет стала победителем Кубка конструкторов.

Формула-1 покинула российский рынок из-за событий на Украине. В частности, были отменены Гран-при России и трансляции гонок на территории страны.

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