Бывший гонщик Формулы-1 объявил награду за помощь в поиске велосипедов
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Бывший гонщик Формулы-1 Джек Эйткен сообщил, что у него и его девушки украли четыре велосипеда.
«К сожалению, нас ограбили. Я был бы очень признателен, если бы люди помогли отыскать эти велосипеды. Возможно, они появятся за границей. Некоторые из них уникальны. Мы дадим денежное вознаграждение за их возвращение, спасибо всем. Мы в целости и сохранности», — написал Джек Эйткен в своих социальных сетях.
Эйткен отметил, что на одном из велосипедов была кастомная окраска с его собственным логотипом.
Напомним, на счету 27-летнего Эйткена есть один Гран-при в Формуле-1 — он выступал в 2020 году на этапе в Сахире, заменяя в составе «Уильямса» Джорджа Расселла, который, в свою очередь, заменял Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе».
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