Юки Цунода назвал пилота Формулы-1, у которого он многому научился

Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода высказал слова благодарности в адрес бывшего напарника по команде Пьера Гасли, который в следующем сезоне Формулы-1 будет выступать за «Альпин». По словам Цуноды, именно у Гасли он многому научился.



«Большое спасибо Пьеру. Без него я не смог бы добиться такого большого прогресса за последние два года. Я многому научился у него и буду скучать по нему. С ним было приятно работать», — приводит слова Цуноды Formel1.de.



По итогам завершившегося сезона Цунода занял 17-е место в общем зачёте пилотов, набрав 12 очков. Гасли занял 14-ю позицию. Чемпионом стал голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Титул он выиграл во второй раз подряд.

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