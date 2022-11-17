Что творится в «Альпин»? Команда распадается, и дальше будет только хуже

Из Энстоуна поступили новости о том, что команда «Альпин» уволила главного юриста — предполагается, что это расплата за то, что французы упустили Оскара Пиастри. Однако проблемы команды гораздо глубже, и уж кто-кто, но юрист в уходе австралийского гонщика точно не виноват — сроки опциона «Альпин» на Пиастри знали буквально все.

Руководство не контролирует команду, из неё бегут люди

Первые тревожные звонки стали поступать из Энстоуна уже в начале 2022 года. Тогда стало известно, что команду покинули Ален Прост и Марцин Будковски, и если потеря первого не особенно принципиальна — экс-чемпион выступал лишь в роли советника, то уход польского специалиста оказался чувствительным. Напомним, пять лет назад Будковски, только что покинувшего должность технического директора ФИА и находившегося в курсе передовых разработок соперников, «Альпин» выцарапывала с большим скандалом.

На место Будковски, который в итоге достиг должности директора команды, но продержался в ней всего год, пригласили Отмара Зафнауэра. Он долгое время работал в «Форс Индия» и вместе с командой пережил её расцвет, а после банкротства ещё пару лет возглавлял «Астон Мартин». В «Альпин» Зафнауэр оказался буквально за месяц до начала сезона — как-то вмешиваться в подготовку к чемпионату было уже поздно. Отмар стал своего рода проводником воли Лорана Росси — именно он, исполнительный директор компании «Альпин», стал играть ключевую роль в команде.

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси Фото: Dan Istitene/Getty Images

Сезон начался для «Альпин» хорошо — команда не только не утратила прежних позиций, но и стала активно бороться за статус лучшего середняка. Правда, далеко не всегда чистую скорость удавалось конвертировать в очки, а потому даже с «Маклареном», который фактически выступал лишь одной машиной, французы боролись за каждый балл. Тем не менее казалось, что ситуация стабилизировалось и у команды всё хорошо.

Первый шок случился после Гран-при Венгрии, когда вечером в воскресенье Алонсо заявил Зафнауэру, что не ведёт переговоров с другими командами, а наутро Отмар из новостей узнал, что Фернандо уходит в «Астон Мартин». Вслед за испанцем «Альпин» потеряла и Пиастри — французы кормили Оскара и его менеджера завтраками, а когда таки предложили на подпись долгосрочное соглашение с «командировкой» в «Уильямс», то два австралийца уже нашли куда более перспективный вариант с «Маклареном». Менее чем за год Энстоун покинули Прост, Будковски, Алонсо и Пиастри — люди буквально бегут из команды.

Фернандо Алонсо в дни Гран-при Венгрии Фото: Francois Nel/Getty Images

Произошедшее показало, что руководство команды не контролирует то, что происходит внутри, и показательным в этом смысле стал спринт в Сан-Паулу. Тогда Окон неуклюже пытался атаковать Сайнса и Норриса и в итоге медленно вошёл в четвёртый поворот — и выдавил с трассы поравнявшегося с ним Алонсо. Особенного криминала в такой обороне на первом круге нет, но вывозить партнёра по команде за пределы трассы так жёстко — всё-таки дурной тон. Друг с другом пилоты «Альпин» почти весь сезон сражались так, словно они не в одной команде.

Ну, а в воскресенье Окон стал спорить с инженером, когда тот просил пропустить Алонсо. Тоже не такая уж и большая проблема — не только ему не хотелось делиться. Но если Эстебан сейчас не слишком открыт к сотрудничеству с пилотом, который вот-вот уйдёт из команды, то что будет в следующем году, когда на место Алонсо придёт Пьер Гасли?

Проблемы с пилотами останутся

В теории с технической стороной вопроса проблем возникнуть не должно — все, кто причастен к созданию неплохой A522, остаются в команде: это и технический директор Мэттью Харман, и глава отдела аэродинамики Дирк де Бир, и Пэт Фрай, возглавляющий всю техническую группу команды. Но A522 они создавали с Марцином Будковски, который лучше всех знает, как ФИА оценивает решения инженеров, и даёт окончательное добро на постройку машины. Сыграет ли его уход какую-то роль, мы узнаем лишь в начале сезона-2023.

В то же время проблемы между пилотами почти наверняка останутся: Пьер Гасли, который после сильного сезона-2021 в этом году смотрится совсем не так хорошо, по-прежнему мотивирован доказать, что его зря уволили из «Ред Булл». В своё время между Гасли и Оконом был серьёзный личный конфликт. Пусть оба пилота заверили, что всё позади, может получиться так, что столкновения в Бразилии покажутся команде невинными шалостями.

К концу сезона главная хорошая новость для «Альпин» — отрыв от «Макларена» почти в 20 очков перед финальной гонкой. Правда, если французы останутся без очков, как в Сингапуре или Имоле, а Риккардо сумеет блеснуть в своей последней гонке за Уокинг и поддержит хороший результат Норриса, то финальные расклады могут измениться.

Так или иначе, пока именно «Альпин» — главный претендент на четвёртое место Кубка конструкторов. В последний раз Энстоуну удавалось пробиться в топ-4 командного зачёта в 2018 году, когда командой руководил Сириль Абитебуль. Так что, если команда позицию всё-таки упустит, Лоран Росси наверняка будет в ярости. И увольнением одного юриста не закончится. Загадывать, где окажется команда под конец сезона-2023, пока слишком рано.