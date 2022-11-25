Чжоу: я верю, что могу стать чемпионом мира

Китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу считает, что у него есть потенциал, чтобы стать чемпионом мира.



«Конечно, я считаю, что могу стать чемпионом мира. Мы здесь именно для этого. Мы все выигрывали титулы в других молодёжных категориях или хотя бы становились претендентами на титул в Формуле-2. Мы все жаждем побед, подиумов и всего такого, но стать чемпионом мира — точно моя следующая большая мечта», — приводит слова Чжоу RaceFans.



По итогам сезона-2022 Гуаньюй Чжоу стал 18-м в личном зачёте, записав на свой счёт шесть очков. Лучшим результатом китайского гонщика было восьмое место на Гран-при Канады. Напарник Чжоу Валттери Боттас, набравший за сезон 49 очков, закончил чемпионат на десятой позиции в личном зачёте.