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«Макларен» расстался со спонсором, с которым впервые начал сотрудничать в 1968 году

«Макларен» расстался со спонсором, с которым впервые начал сотрудничать в 1968 году
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Команда Формулы-1 «Макларен» и нефтяная компания Gulf Oil приняли решение о прекращении сотрудничества по окончании сезона-2022, сообщает Motorsport.

«Макларен» начал сотрудничество с Gulf Oil ещё в 1968 году. Оно продлилось до 1973 года, а в современной Формуле-1 это партнёрство было возобновлено на Гран-при Великобритании 2020 года. Именно в честь своего нефтяного спонсора «Макларен» использовал особую ливрею на Гран-при Монако 2021 года.

«Наше многолетнее сотрудничество развивалось долгие годы и в разные периоды истории. Мы вместе пережили множество ярких моментов, включая ливрею на Гран-при Монако 2021 года. Но пришло время поставить естественную точку в нашем сотрудничестве, однако мы всегда открыты для того, чтобы в будущем приветствовать возвращение старых друзей», — подчеркнул генеральный директор «Макларена» Зак Браун.

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