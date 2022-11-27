The Race опубликовало топ-10 гонщиков Формулы-1 в сезоне-2022
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Издание The Race опубликовало список из десяти лучших гонщиков Формулы-1 в сезоне-2022.
Рейтинг топ-10 от The Race:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Ландо Норрис («Макларен»)
3. Шарль Леклер («Феррари»)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
5. Джордж Расселл («Мерседес»)
6. Фернандо Алонсо («Альпин»)
7. Карлос Сайнс («Феррари»)
8. Эстебан Окон («Альпин»)
9. Серхио Перес («Ред Булл»)
10. Алекс Албон («Уильямс»)
Ранее стало известно, что двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен возглавил список гонщиков серии с самым большим доходом за минувший сезон, сообщает издание Forbes. За прошедший чемпионат голландец, учитывая базовую зарплату и бонусы, заработал до вычета налогов $ 60 млн.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
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