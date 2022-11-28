Топ-команда и ещё три гоночных коллектива проявляют интерес к Маттиа Бинотто

Четыре команды Формулы-1 проявляют интерес к руководителю «Феррари» Маттиа Бинотто. Об этом информирует Formu1a.uno.

По сведениям источника, в число заинтересованных гоночных коллективов точно входят «Альпин» и «Астон Мартин», а также топ-команда. Напомним, ранее сообщалось, что Бинотто принял решение покинуть пост руководителя «Феррари». На такой шаг его побудило недоверие к себе со стороны президента компании Джона Элканна. Сообщалось, что в числе претендентов на его замену Бенедетто Винья, Фредерик Вассёр и некоторые другие специалисты. Позже появилась информация, что занять место Бинотто может и спортивный директор «Королевских гонок» Росс Браун, который ранее уже работал в команде.

«Феррари» показала, как Шарль Леклер поздравил Карлоса Сайнса с днём рождения: