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«Семейство Кардашьян». Хэмилтон сравнил конфликт в «Ред Булл» с популярным реалити-шоу

«Семейство Кардашьян». Хэмилтон сравнил конфликт в «Ред Булл» с популярным реалити-шоу
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Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал конфликт в команде «Ред Булл».

«По правде говоря, случившееся в „Ред Булл“ мне немного напомнило реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Это довольно весело, кое-что из того, что я слышал в последние дни было действительно занимательным. Уверен, что эта история будет в новом сезоне сериала от Netflix. Болельщикам это понравится», — приводит слова Хэмилтона Sports Illustrated.

Напомним, на Гран-при Бразилии Макс Ферстаппен отказался пропустить вперёд Серхио Переса в борьбе за шестое место, хотя команда обещала мексиканцу, что это произойдёт. После гонки разгорелся скандал на фоне обвинений Переса в умышленной аварии в квалификации Гран-при Монако.

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