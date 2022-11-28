Уэббер: был немного удивлён решением «Хааса» заменить Шумахера на Хюлькеберга
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Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер признался, что был удивлён решением «Хааса» уволить Мика Шумахера и пригласить ему на замену Нико Хюлькенберга.
«Если говорить честно, то я был немного удивлён. В какой-то стсепени это полностью отражает ситуацию с молодыми пилотами на подходе к Формуле-1. Судя по всему, в „Хаасе“ не видят достаточного количества пилотов, на одного из которых могли бы положиться, приглашая его на замену Мику.
Но мы все знаем отношение Гюнтера Штайнера к новичкам. Он предпочитает опытных пилотов, поэтому и сделал выбор в пользу ветерана… Нико точно не будет попадать в аварии и проведёт отличный сезон. Прямо сейчас он активно тренируется, чтобы сбросить вес», — приводит слова Марка Уэббера PlanetF1.
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