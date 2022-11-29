Хорнер высказался о перспективах Феттеля в качестве члена руководства одной из команд Ф-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о потенциальном возвращении четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля в Формулу-1 в качестве члена руководства одной из команд.



«Он один из тех парней, которые вопиюще хороши во всём, за что берутся. Я уверен, что, если бы он решил пойти по этому карьерному пути, у него бы всё очень здорово получилось. Он разбирается в людях. Понимает их ценность и знает, какой вклад они вносят в успех команды. Всё будет зависеть от него», — приводит слова Хорнера издание PlanetF1.



Напомним, после окончания сезона Формулы-1 2022 года Феттель принял решение покинуть Формулу-1. Сейчас Себастьяну 35 лет.

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