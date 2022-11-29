Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер высказался о перспективах Феттеля в качестве члена руководства одной из команд Ф-1

Хорнер высказался о перспективах Феттеля в качестве члена руководства одной из команд Ф-1
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о потенциальном возвращении четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля в Формулу-1 в качестве члена руководства одной из команд.

«Он один из тех парней, которые вопиюще хороши во всём, за что берутся. Я уверен, что, если бы он решил пойти по этому карьерному пути, у него бы всё очень здорово получилось. Он разбирается в людях. Понимает их ценность и знает, какой вклад они вносят в успех команды. Всё будет зависеть от него», — приводит слова Хорнера издание PlanetF1.

Напомним, после окончания сезона Формулы-1 2022 года Феттель принял решение покинуть Формулу-1. Сейчас Себастьяну 35 лет.

Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби:

10 худших пилотов Ф-1 сезона-2022. Там сын Шумахера и даже 4-кратный чемпион 10 худших пилотов Ф-1 сезона-2022. Там сын Шумахера и даже 4-кратный чемпион
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022