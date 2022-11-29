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Sky Sports дал оценки всем пилотам Формулы-1 за сезон-2022. Расселл выше Хэмилтона

Sky Sports дал оценки всем пилотам Формулы-1 за сезон-2022. Расселл выше Хэмилтона
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Издание Sky Sports опубликовало оценки всем пилотам Формулы-1 за сезон-2022. Высший балл от портала получил чемпион мира Макс Ферстаппен, а второе место поделили Джордж Расселл и Ландо Норрис. Расселл, таким образом, опередил своего напарника Льюиса Хэмилтона, который расположился на пятом месте.

Худшими пилотами по версии Sky Sports стали Даниэль Риккардо и Николас Латифи.

Оценки Sky Sports:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 10.
2. Джордж Расселл («Мерседес») — 9,5.
3. Ландо Норрис («Макларен») — 9,5.
4. Шарль Леклер («Феррари») — 9.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 8,5.
6. Фернандо Алонсо («Альпин») — 8.
7. Эстебан Окон («Альпин») — 8.
8. Серхио Перес («Ред Булл») — 7,5.
9. Карлос Сайнс («Феррари») — 7,5.
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 7,5.
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 7,5.
12. Кевин Магнуссен («Хаас») — 7,5.
13. Александер Албон («Уильямс») — 7,5.
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 6,5.
15. Юки Цунода («Альфа Таури») — 6.
16. Мик Шумахер («Хаас») — 6.
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 6.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 5,5.
19. Даниэль Риккардо («Макларен») — 5.
20. Николас Латифи («Уильямс») — 5.

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