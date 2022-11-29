Sky Sports дал оценки всем пилотам Формулы-1 за сезон-2022. Расселл выше Хэмилтона

Издание Sky Sports опубликовало оценки всем пилотам Формулы-1 за сезон-2022. Высший балл от портала получил чемпион мира Макс Ферстаппен, а второе место поделили Джордж Расселл и Ландо Норрис. Расселл, таким образом, опередил своего напарника Льюиса Хэмилтона, который расположился на пятом месте.



Худшими пилотами по версии Sky Sports стали Даниэль Риккардо и Николас Латифи.

Оценки Sky Sports:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 10.

2. Джордж Расселл («Мерседес») — 9,5.

3. Ландо Норрис («Макларен») — 9,5.

4. Шарль Леклер («Феррари») — 9.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 8,5.

6. Фернандо Алонсо («Альпин») — 8.

7. Эстебан Окон («Альпин») — 8.

8. Серхио Перес («Ред Булл») — 7,5.

9. Карлос Сайнс («Феррари») — 7,5.

10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 7,5.

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 7,5.

12. Кевин Магнуссен («Хаас») — 7,5.

13. Александер Албон («Уильямс») — 7,5.

14. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 6,5.

15. Юки Цунода («Альфа Таури») — 6.

16. Мик Шумахер («Хаас») — 6.

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 6.

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 5,5.

19. Даниэль Риккардо («Макларен») — 5.

20. Николас Латифи («Уильямс») — 5.