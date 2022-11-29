Приведены подробности возможного прихода Фредерика Вассёра на пост руководителя «Феррари»

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр является фаворитом из всех кандидатов на аналогичную должность в «Феррари». В настоящий момент стороны ведут переговоры. При этом в «Феррари» дожидаются того, что «Альфа Ромео» позволит Вассёру покинуть свой пост. Об этом информирует Auto Motor und Sport.
Отмечается, что Вассёр находится в хороших отношениях с пилотом «Скудерии» Шарлем Леклером. Оба знают друг друга много лет.
Напомним, сегодня, 29 ноября, «Феррари» приняла отставку Маттиа Бинотто с поста руководителя гоночного коллектива. Специалист должен покинуть эту должность 31 декабря. Сообщалось, что на такой шаг он решил пойти из-за недоверия к себе со стороны президента компании Джона Элканна.
Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»:
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