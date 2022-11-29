Глава ФИА: некоторые хотели, чтобы мы «повесили» «Ред Булл»

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем высказался о штрафе в адрес «Ред Булл» за превышение лимита бюджета в 2021 году.



ФИА оштрафовала австрийскую команду на € 7 млн и сократила время работы с аэротрубой в следующем сезоне.



«На мой взгляд, нам удалось найти необходимый баланс между финансовым и спортивным штрафом в отношении «Ред Булл». Но если спросим другие топ-команды, они скажут, что мы выбрали слишком мягкое наказание. Некоторые хотели крови, хотели, чтобы мы «повесили» «Ред Булл». Но мы должны быть справедливыми. Нам нужно было избавиться от них или показать, что так делать нельзя? Единственная ошибка в том, что отчёты нужно было публиковать не в октябре, а в мае. Однако это первый год, мы продолжаем учиться», — приводит слова бен Сулайема RacingNews365.