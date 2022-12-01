На «Сочи Автодроме» пройдёт сезон Sochi Drift Challenge

Близится старт нового сезона Sochi Drift Challenge, который пройдёт на «Сочи Автодроме». Первый этап состоится 3 и 4 декабря, а завершится финалом 25 и 26 марта в 2023 году. Сезон-2022/2023 будет состоять из четырёх этапов и впервые пройдет на разных конфигурациях на треке в Сочи.



География и количественный состав участников охватывают более 100 спортсменов из различных регионов страны, а также представителей ближнего зарубежья. В чемпионате принимают участие как именитые пилоты, так и новички из региональных серий.



Прямые трансляция квалификации и финала всех этапов Sochi Drift Challenge будут идти онлайн в официальной группе в VK.



До 31 декабря 2022 года действует акция «Раннее бронирование», в рамках которой билеты первой категории на финал, который состоится 25 и 26 марта 2023 года, будут стоить всего 1000 рублей. Дополнительный бонус для владельцев билетов: доступ в самое сердце мероприятия – Сервис-парк, где можно увидеть автомобили и пилотов на расстоянии вытянутой руки, сделать фото и приобрести сувениры. Приобрести билеты на финал можно на официальном сайте по ссылке.