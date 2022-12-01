Расселл: этот сезон был лучшим в моей карьере

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл дал комментарий по поводу итогов сезона-2022.

«Этот сезон был лучшим в моей карьере. У нас было много подиумов, и я думаю, что мы провели много очень хороших гонок.

Нам нужно извлечь позитив из этого сезона. Я не собираюсь называть эту ситуацию сложной, но с точки зрения производительности мы не там, где хотели бы быть. Но нельзя просто сидеть, дуться и быть расстроенным всем.

Мы как команда проделали действительно большую работу. Механики проделали действительно большую работу по надежности. Речь идёт как про силовую установку, так про саму машину. Есть много положительных моментов, которые можно извлечь из этого сезона. Но очевидно, что нам не хватает главного — лучшего времени на круге», — приводит слова Расселла Formula1.com.

Расселл «гоняет» прямо в тренажёрном зале: