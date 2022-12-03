В «Ред Булл» рассказали о главной слабости болида сезона-2022

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше рассказал о слабых сторонах машины австрийской команды на сезон-2022.



«Какие сильные и слабые стороны машины «Ред Булл» RB18? Машина довольно тяжёлая. Это наша слабость. Кроме того, нам пришлось разрабатывать болид за ограниченное время, из-за чего во многом машина и оказалась такой тяжёлой.



Мы поздно начали работу над болидом. Мы довольно поздно перевели все ресурсы на разработку машины для сезона-2022. Финансовые правила тоже сыграли свою роль. В прошлом году мы потратили на разработку машины намного меньше денег, чем могли бы, если бы не ограничение бюджета», — приводит слова Пьера Ваше RacingNews365.

По итогам сезона «Ред Булл» завоевал Кубок конструкторов, а Макс Ферстаппен стал чемпионом мира во второй раз подряд.