В «Ред Булл» рассказали о главной слабости болида сезона-2022

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше рассказал о слабых сторонах машины австрийской команды на сезон-2022.
«Какие сильные и слабые стороны машины «Ред Булл» RB18? Машина довольно тяжёлая. Это наша слабость. Кроме того, нам пришлось разрабатывать болид за ограниченное время, из-за чего во многом машина и оказалась такой тяжёлой.
Мы поздно начали работу над болидом. Мы довольно поздно перевели все ресурсы на разработку машины для сезона-2022. Финансовые правила тоже сыграли свою роль. В прошлом году мы потратили на разработку машины намного меньше денег, чем могли бы, если бы не ограничение бюджета», — приводит слова Пьера Ваше RacingNews365.
По итогам сезона «Ред Булл» завоевал Кубок конструкторов, а Макс Ферстаппен стал чемпионом мира во второй раз подряд.
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