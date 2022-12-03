Комиссия Ф-1 рассмотрит правило о штрафах пилотам, вызвавшим появление красных флагов

Комиссия Формулы-1 планирует рассмотреть изменения в регламент, подразумевающие аннулирование кругов пилотов, вызвавших появление жёлтых или красных флагов в ходе квалификаций Гран-при, сообщает Motorsport Italia.



Как сообщает источник, данный вопрос будет рассмотрен уже на следующем заседании Комиссии Формулы-1, и если команды поддержат данное предложение, то этот пункт может быть добавлен в спортивный регламент на сезон-2023.



Напомним, ранее сообщалось, что конфликт Макса Ферстаппена и Серхио Переса на Гран-при Бразилии мог быть вызван обидой Макса на напарника из-за того, что мексиканец нарочно вызвал появление красных флагов в квалификации Гран-при Монако, что в конечном итоге позволило ему показать результат выше, чем голландский гонщик.