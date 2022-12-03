В «Уильямсе» отметили, что Албон слишком мягок в общении с командой

Технический директор «Уильямса» Франсуа-Ксавье Демезон признался, что иногда Александер Албон является слишком мягким в общении с командой.
«Он нам очень сильно помог, потому что мы всего лишь инженеры и нам всегда нужно, чтобы гонщики придали нам верное направление. Он милый человек, иногда даже слишком милый. Ему нужно быть жёстче с командой и больше нас подталкивать вперёд, но я работаю над этим. Он способен действовать жёстко, когда надевает шлем, но ему стоит действовать иначе на брифингах. Я каждый день говорю ему: «Ты должен быть …» – не буду произносить это слово! Если ты хочешь стать чемпионом мира, то ты должен быть таким», — приводит слова Демезона официальный сайт Формулы-1.
Напомним, Албон перешёл в «Уильямс» перед стартом сезона-2022.
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