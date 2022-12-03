Ферстаппен не исключил, что выступит в «24 часах Ле-Мана» в одном экипаже с Алонсо

Двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен не исключил, что однажды выступит в «24 часах Ле-Мана» в одном экипаже с Фернандо Алонсо.



«Я хотел бы выступать в других сериях после Формулы-1, это было бы здорово. Контракт с «Ред Булл» закончится в 2028 году, мне будет 31 год. Разумеется, я смогу быть конкурентоспособным ещё какое-то количество лет, и я хотел бы заняться другими вещами, под меньшим давлением и с менее насыщенным расписанием.



Алонсо никогда не закончит гоняться. В этом отношении мы с ним разные. Но было бы здорово получить шанс. Если Фернандо будет готов к этому, то он точно будет стремиться к победе. В этом плане у нас одинаковый подход. Я не хотел бы торопить события, сейчас в WEC многое меняется. Сейчас Фернандо 41, и если он продолжит гоняться, то, не сомневаюсь, в 50 лет будет столь же быстрым, как и сейчас! Время у нас есть», — приводит слова Макса Ферстаппена Motorsport.