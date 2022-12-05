Хэмилтон встретился с Робертом Паттинсоном и Наоми Кэмпбелл. Фото
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Семикратный чемпион Формулы-1 британский гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками общим фото с популярным актёром Робертом Паттинсоном и двумя знаменитой моделью. Наоми Кэмпбелл. Снимок был сделан во время показа моды в Египте.
Хэмилтон — семикратный чемпион мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе «Макларена», после чего перешёл в «Мерседес», где выиграл шесть титулов.
Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки:
Недавно руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказал мнение, что напарник Хэмилтона Джордж Расселл уже сильнее его.
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