Хэмилтон встретился с Робертом Паттинсоном и Наоми Кэмпбелл. Фото

Семикратный чемпион Формулы-1 британский гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками общим фото с популярным актёром Робертом Паттинсоном и двумя знаменитой моделью. Наоми Кэмпбелл. Снимок был сделан во время показа моды в Египте.

Хэмилтон — семикратный чемпион мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе «Макларена», после чего перешёл в «Мерседес», где выиграл шесть титулов.

Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки:

Недавно руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказал мнение, что напарник Хэмилтона Джордж Расселл уже сильнее его.