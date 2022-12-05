Руководитель «Альфа Таури» рассказал об ожиданиях от Ника де Вриса

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказался об ожиданиях от новичка команды Ника де Вриса в предстоящем сезоне.



«К нам в команду приходит Ник, и я жду от него многого, если наша машина будет работать должным образом. Он хорошо показал себя на тестах в Абу-Даби, предоставив команде качественную обратную связь. Мы хорошо подготовим его к предстоящему сезону. До начала официальных предсезонных тестов его ждёт работа на шинных тестах, причём дважды, кроме того, его ждут частные тесты. К старту сезона он успеет проехать от трёх до четырёх тысяч километров. Это должно помочь ему хорошо подготовиться», — приводит слова Франца Тоста Speedweek.



Напомним, Ник де Врис заменит в составе команды Пьера Гасли, переходящего в «Альпин».