Руководитель «Альфа Таури» рассказал об ожиданиях от Ника де Вриса
Поделиться
Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказался об ожиданиях от новичка команды Ника де Вриса в предстоящем сезоне.
«К нам в команду приходит Ник, и я жду от него многого, если наша машина будет работать должным образом. Он хорошо показал себя на тестах в Абу-Даби, предоставив команде качественную обратную связь. Мы хорошо подготовим его к предстоящему сезону. До начала официальных предсезонных тестов его ждёт работа на шинных тестах, причём дважды, кроме того, его ждут частные тесты. К старту сезона он успеет проехать от трёх до четырёх тысяч километров. Это должно помочь ему хорошо подготовиться», — приводит слова Франца Тоста Speedweek.
Напомним, Ник де Врис заменит в составе команды Пьера Гасли, переходящего в «Альпин».
Комментарии
- 5 декабря 2022
-
19:54
-
19:49
-
18:59
-
18:52
-
18:00
-
17:55
-
17:53
-
16:23
-
15:43
-
15:35
-
14:49
-
13:49
-
13:30
-
13:02
-
12:27
-
12:01
-
11:32
-
10:55
-
10:05
-
10:00
-
00:25
- 4 декабря 2022
-
22:45
-
21:24
-
20:36
-
19:24
-
18:19
-
17:24
-
16:19
-
15:57
-
15:28
-
14:43
-
13:57
-
13:22
-
12:41
-
11:39
Партнерский контент