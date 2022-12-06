Шарль Леклер сделал заявление о расставании со своей девушкой

Вице-чемпион минувшего сезона Формулы-1 пилот «Феррари» Шарль Леклер разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о расставании со своей девушкой Шарлоттой.
«Всем привет, мы с Шарлоттой решили прекратить наши отношения. Мы останемся хорошими друзьями. Вместе мы разделили так много прекрасных мгновений! Она есть и всегда будет для меня очень особенным человеком. Она потрясающая и заслуживает самого лучшего. Пожалуйста, уважайте наше решение и её частную жизнь в это непростое время», — написал Леклер.
Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images
Сообщение о расставании оставила и Шарлотта: «Мы с Шарлем решили расстаться и останемся хорошими друзьями. Вместе мы были в течение трёх прекрасных лет и за это время испытали множество невероятных моментов. Он замечательный человек, и я желаю ему всего наилучшего. Пожалуйста, уважайте наше решение и личную жизнь».
В общем зачёте пилотов предыдущего сезона Шарль набрал 308 очков. У Макса Ферстаппена, завоевавшего чемпионский титул, – 454 балла.
«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:
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