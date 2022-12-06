Латифи: это был мой худший сезон в Формуле-1

Канадский гонщик Николас Латифи, в минувшем сезоне выступавший за «Уильямс», признался, что 2022 год стал для него худшим в карьере.
«Минувший сезон с уверенностью можно назвать американскими горками. Первые два сезона были всё же другими. В первый год вряд ли можно было ждать много, это дебютный сезон. На второй год мне удалось прибавить, стал лучше во всех аспектах, а в прошедшем сезоне и я, и команда сделали шаг назад. Я пытался выжимать максимум, но не контролировал машину, каждый раз возникали проблемы, так тоже бывает. Этот сезон был для меня определяющим, но оказался в итоге худшим», — приводит слова Латифи Motorsport Week.
По итогам минувшего сезона Латифи покинул «Уильямс», команда приняла решение не продлевать с ним контракт. В качестве боевого пилота его заменит Логан Сарджент.
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