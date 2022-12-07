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Президент ФИА рассказал о многомиллионном дефиците в бюджете федерации

Президент ФИА рассказал о многомиллионном дефиците в бюджете федерации
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Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем рассказал, что ведомство столкнулось с дефицитом в размере $ 20 миллионов, когда он занял свой пост в декабре 2021 года.

«Была финансовая проблема, о которой мы не знали. Оказалось, что у нас был дефицит, который возник ещё до пандемии, и я рад, что устранил его. Дефицит был на сумму более 20 миллионов долларов. Но на самом деле я очень счастлив, что даже при таких обстоятельствах мы никогда не прекращали выдавать различные гранты. Но мы всё ещё экономим», — приводит слова бен Сулайема издание Motorsport.

Ранее бен Сулайем высказался о штрафе в адрес «Ред Булл» за превышение лимита бюджета в 2021 году.

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