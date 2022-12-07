Президент ФИА рассказал о многомиллионном дефиците в бюджете федерации
Поделиться
Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем рассказал, что ведомство столкнулось с дефицитом в размере $ 20 миллионов, когда он занял свой пост в декабре 2021 года.
«Была финансовая проблема, о которой мы не знали. Оказалось, что у нас был дефицит, который возник ещё до пандемии, и я рад, что устранил его. Дефицит был на сумму более 20 миллионов долларов. Но на самом деле я очень счастлив, что даже при таких обстоятельствах мы никогда не прекращали выдавать различные гранты. Но мы всё ещё экономим», — приводит слова бен Сулайема издание Motorsport.
Ранее бен Сулайем высказался о штрафе в адрес «Ред Булл» за превышение лимита бюджета в 2021 году.
Новость по темеГлава ФИА: некоторые хотели, чтобы мы «повесили» «Ред Булл»
Комментарии
- 7 декабря 2022
-
14:49
-
14:27
-
14:23
-
14:03
-
13:12
-
12:36
-
12:17
-
11:58
-
11:40
-
10:36
-
10:04
-
09:58
-
00:55
-
00:28
- 6 декабря 2022
-
23:45
-
22:58
-
22:09
-
21:24
-
20:31
-
20:00
-
19:26
-
18:58
-
18:29
-
16:53
-
16:01
-
15:49
-
15:29
-
14:31
-
13:53
-
13:50
-
13:42
-
12:41
-
11:58
-
11:14
-
10:40
Партнерский контент