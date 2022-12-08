Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джеки Стюарт: в Формуле-1 всегда есть кто-то, кто ведёт стаю за собой

Джеки Стюарт: в Формуле-1 всегда есть кто-то, кто ведёт стаю за собой
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира Джеки Стюарт высказался о факте доминирования в Формуле-1.

«Всегда есть кто-то, кто является лидером. И время от времени он меняется. Был ли это великий Хуан Мануэль Фанхио много лет назад, или Альберто Аскари, Джим Кларк, Айртон Сенна или Ален Прост. Всегда есть кто-то, кто ведёт за собой стаю на протяжении определённого периода времени. Но, думаю, что лидерство Хэмилтона длилось слишком много лет. Да, „Мерседес“ предоставил ему лучшую машину, но ему всё равно нужно было её пилотировать. Сейчас „Ред Булл“ лидирует, но они были конкурентоспособны много лет с множеством разных гонщиков. „Феррари“? Думаю, для автоспорта хорошо видеть „Феррари“ там, где она есть, но пока они не смогли выиграть столько, сколько должны были», — приводит слова Джеки Стюарта PlanetF1.

Эры доминирования «Ред Булл» не будет. Нынешний сезон Ф-1 уверенно это доказывает Эры доминирования «Ред Булл» не будет. Нынешний сезон Ф-1 уверенно это доказывает
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022