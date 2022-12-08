Джеки Стюарт: в Формуле-1 всегда есть кто-то, кто ведёт стаю за собой

Трёхкратный чемпион мира Джеки Стюарт высказался о факте доминирования в Формуле-1.



«Всегда есть кто-то, кто является лидером. И время от времени он меняется. Был ли это великий Хуан Мануэль Фанхио много лет назад, или Альберто Аскари, Джим Кларк, Айртон Сенна или Ален Прост. Всегда есть кто-то, кто ведёт за собой стаю на протяжении определённого периода времени. Но, думаю, что лидерство Хэмилтона длилось слишком много лет. Да, „Мерседес“ предоставил ему лучшую машину, но ему всё равно нужно было её пилотировать. Сейчас „Ред Булл“ лидирует, но они были конкурентоспособны много лет с множеством разных гонщиков. „Феррари“? Думаю, для автоспорта хорошо видеть „Феррари“ там, где она есть, но пока они не смогли выиграть столько, сколько должны были», — приводит слова Джеки Стюарта PlanetF1.