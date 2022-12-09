Глава «Уильямса»: не сомневался, что Ник де Врис воспользуется своим шансом

Руководитель «Уильямса» Йост Капито высоко оценил бывшего резервиста команды, а ныне пилота «Альфа Таури» Ника де Вриса. Напомним, на Гран-при Италии голландец экстренно заменил Александера Албона и в дебютной для себя гонке занял девятое место.
«Мы знали, что нам точно пригодится хороший резервный гонщик, к которому у нас будет доступ — я хорошо общался с ним и мы стали друзьями. Я понимал, на что он способен и как легко он может влиться в команду, для него это не составило труда.
Я был уверен, что он воспользуется своим шансом. Удача приходит к тем, кто упорно работает над собой, — и это был хороший пример тому. Он всегда был рядом, прогрессировал и поднимался на ступеньку выше, не отказываясь от своей мечты попасть в Формулу-1», — сказал Капито в интервью Racingnews365.
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури».
- 9 декабря 2022
-
12:25
-
12:24
-
11:38
-
11:27
-
10:39
-
10:27
-
09:52
-
00:44
- 8 декабря 2022
-
23:53
-
23:48
-
22:55
-
21:59
-
21:55
-
20:57
-
20:43
-
20:06
-
19:06
-
18:12
-
15:31
-
14:22
-
14:06
-
13:22
-
12:30
-
11:49
-
11:01
-
10:21
-
10:13
-
00:00
- 7 декабря 2022
-
22:44
-
22:41
-
21:01
-
20:57
-
19:59
-
19:53
-
18:51