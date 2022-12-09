Глава «Уильямса»: не сомневался, что Ник де Врис воспользуется своим шансом

Руководитель «Уильямса» Йост Капито высоко оценил бывшего резервиста команды, а ныне пилота «Альфа Таури» Ника де Вриса. Напомним, на Гран-при Италии голландец экстренно заменил Александера Албона и в дебютной для себя гонке занял девятое место.

«Мы знали, что нам точно пригодится хороший резервный гонщик, к которому у нас будет доступ — я хорошо общался с ним и мы стали друзьями. Я понимал, на что он способен и как легко он может влиться в команду, для него это не составило труда.



Я был уверен, что он воспользуется своим шансом. Удача приходит к тем, кто упорно работает над собой, — и это был хороший пример тому. Он всегда был рядом, прогрессировал и поднимался на ступеньку выше, не отказываясь от своей мечты попасть в Формулу-1», — сказал Капито в интервью Racingnews365.

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