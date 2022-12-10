Виктория Блохина завершила тесты Формулы-4 в Хересе в топ-10

Российская гонщица Виктория Блохина приняла участие в коллективных тестах команд испанской Формулы-4 и в заключительной сессии двухдневных заездов показала девятое время.



Несмотря на то что для Блохиной это был первый опыт работы на трассе «Херес», а сам асфальт на протяжении всех тестов оставался мокрым от дождя, Виктория с каждым кругом смотрелась всё более уверенно и в конце концов опередила целый ряд более опытных пилотов.



В общей сложности Блохина проехала несколько десятков кругов и получила ценный опыт в преддверии стартующего в середине января 2023 года чемпионата Формулы-4 ОАЭ — его первый этап запланирован на 13–14 января. В гонках Ф-4 ОАЭ Виктория выступит за уже знакомую ей команду Xcel Motorsport. Именно в её составе россиянка завоевала шестое место в одном из заездов внезачётного Трофея Ф-4 на «Яс Марине» в конце ноября.



В тестах в Херес-де-ла-Фронтере также принимал участие ещё один россиянин — Александр Болдуев. В первый день Болдуев, севший за руль машины команды Drivex, отметился 12-м временем, а во второй расположился на 17-й строчке.



Лучший результат по итогам двух дней заездов остался за французом Энцо Делиньи, второе место в сводных результатах показал Дэниэл Гинчард, а тройку быстрейших замкнул Кеану Аль-Аджари, один из призёров Трофея Ф-4.



Пятиэтапное первенство Формулы-4 ОАЭ стартует в конце января и продлится месяц — заключительный уикенд пройдёт 18–19 февраля в Абу-Даби, а чемпионат испанской Ф-4 2023 года начнётся 5–7 мая на трассе «Спа-Франкоршам».