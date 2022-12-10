Президент ФИА: без контроля Формула-1 превратилась бы в реслинг

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем высказался о необходимости централизованного регулирования в автоспорте и, в частности, в Формуле-1.
«Формула-1 – это вершина автоспорта. Здесь вы найдёте и разногласия, и вызов. Команды доводят себя до предела и всегда хотят найти путь на вершину.
Мы как ФИА должны оставаться осторожными. Существует денежный вопрос, но управление также должно быть выверенным. Нельзя выступать без правил. И нельзя выступать без их обновления. Потому что в противном случае всё превратилось бы в реслинг, где нет управления.
Перед ФИА стояла большая задача – улучшение и обновление. Так же, как и в телефоне. Если вы не обновите его, то отстанете. Команды и технологии движутся вперёд, и мы должны не только не отставать от них, но и опережать», – сказал функционер на ежегодной церемонии награждения FIA Gala — 2022.
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