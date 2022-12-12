Резервист «Ред Булл» Лиам Лоусон будет выступать в Супер Формуле

Представитель молодёжной программы «Ред Булл» Лиам Лоусон будет выступать в Супер Формуле.

20-летний Лоусон занял третье место в чемпионате Формулы-2 в этом году, в своём втором сезоне в этой серии, одержав четыре победы в спринтерских гонках.



Он был назначен резервным пилотом «Ред Булл» после ухода Юри Випса из команды и протестировал RB18 на «Яс Марине».



Лоусон также представлял «Альфа Таури» во время Гран-при Бельгии и Мексики.

«Я участвовал в гонках Формулы-2, и эта машина — шаг вперёд: она намного быстрее, так что с этого момента до следующего года я буду тренироваться намного больше.

Это будет большая перестройка для меня. Цель на следующий сезон – бороться за чемпионство.



Формула 1 — моя мечта, но сейчас я сосредоточен на Супер Формуле, так что это всё, о чём я думаю в следующем сезоне», — приводит слова Лоусона Motorsport Week