New York Times включило Хэмилтона, Леброна и С. Уильямс в список самых стильных людей года

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вошёл в список из 93 самых стильных людей в 2022 году по версии New York Times.



В издании подчеркнули, что список формировался в произвольном порядке. В него вошли политики, спортсмены, актёры и другие знаменитые личности. Из спортсменов, помимо Хэмилтона, в New York Times отметили стиль звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри и прославленную теннисистку Серену Уильямс.



Минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд. За время сезона-2022 он набрал 454 балла.

Бульдог Роско помогает Хэмилтону тренироваться: