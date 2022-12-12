«Хонда» зарегистрировалась в ФИА для участия в правилах по двигателям Формулы-1 2026 года

«Хонда» зарегистрировалась в ФИА в качестве заинтересованного производителя для участия в правилах по двигателям 2026 года, сообщает Motorsport.
ФИА потребовала, чтобы все производители, желающие использовать силовые установки с 2026 года, уведомили руководящий орган о своих намерениях до середины ноября.
Президент «Хонды» Кодзи Ватанабе подтвердил, что «Хонда» сделала это, но пояснил, что это не означает, что она обязательно будет участвовать в гонках с 2026 года.
«Как «Хонда» мы зарегистрировались в качестве производителя полиуретана после 2026 года. Как гоночная компания мы зарегистрировались в качестве производителя, чтобы продвигать исследования в области гонок.
Есть ещё тот факт, что 15 ноября было крайним сроком для регистрации. Мы зарегистрировались как производитель, чтобы продолжить эти исследования», — сказал Ватанабе.
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