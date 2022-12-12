Аюму Иваса станет напарником брата Леклера в Формуле-2

Пилот команды Формулы-2 Driot-Arnoux Motorsport (DAMS), японец Аюму Иваса останется в команде на сезон-2023, сообщает пресс-служба коллектива.
Таким образом, Иваса станет напарником младшего брата Шарля Леклера из «Феррари», монегаска Артура Леклера, готовящегося дебютировать в Формуле-2 со следующего года.
«Очень доволен своим первым сезоном в Ф-2, у нас получалось становиться лучше в каждой гонке. Здорово провести ещё один год в команде, здесь я чувствую себя как дома, и мы успешно сотрудничаем. Мы были на одной волне, и это помогло нам добиться хороших результатов», – сказал пилот.
По итогам минувшего сезона 21-летний Иваса занял пятое место в личном зачёте. Победителем стал бразилец Фелипе Другович.
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