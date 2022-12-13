Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

RDRC опубликовал календарь соревнований на 2023 год

RDRC опубликовал календарь соревнований на 2023 год
Комментарии

Опубликован календарь чемпионата России по дрэг-рейсингу RDRC 2023:

первый этап – 27.05.2023 – 28.05.2023;
второй этап – 10.06.2023 – 12.06.2023;
третий этап – 15.07.2023 – 16.07.2023;
четвёртый этап – 12.08.2023 – 13.08.2023;
пятый этап – 26.08.2023 – 27.08.2023.

Чемпионат России по дрэг-рейсингу – это соревнования между самыми мощными и быстрыми автомобилями на параллельное ускорение на дистанции в четверть мили. Автомобили менее чем за семь секунд пролетают дистанцию в 402 метра со скоростью более 300 км/ч.

Каждый этап чемпионата России по дрэг-рейсингу RDRC 2023 будет представлять собой большой автоспортивный праздник, в рамках которого, кроме соревнований по дрэг-рейсингу, состоятся выставки, посвящённые определённым маркам машин и автоклубам. Так, например, на первом этапе гости смогут увидеть большую экспозицию дрифт-каров и стильных stance-проектов. На втором этапе вместе с гонкой состоится фестиваль американских автомобилей, где будут представлены культовые ретроэкземпляры разных лет. На следующих этапах пройдут выставки, посвящённые европейским, японским и 4х4 авто. Помимо экспозиций, гостей гоночного уикенда ожидает музыкальная программа с выступлением диджеев.

Но самое яркое зрелище – это, конечно же, заезды уникальных промодов, дрэгстеров, которые буквально пролетают дистанцию 1/8 мили на высоких скоростях. У зрителей будет возможность увидеть такие легендарные автомобили, как Viper Promod, стрелы, фанникары и многое другое.

В продаже есть билеты трёх категорий: VIP, Трибуна 1 и Трибуна 2. Стоимость билетов меняется в соответствии с графиком изменения цен: сейчас в наличии билеты от 800 рублей. Акция «Раннее бронирование» действует только до 31 декабря 2022 года, а уже 1 января состоится первое повышение цен. Также доступны абонементы на пять этапов от 11 200 руб. Планировать свой гоночный уикенд заранее – выгодно! А чтобы сделать соревнования доступными для юной аудитории, было принято решение установить специальные цены на детские билеты, сделав их символическими – в 100 руб.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022