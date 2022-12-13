RDRC опубликовал календарь соревнований на 2023 год

Опубликован календарь чемпионата России по дрэг-рейсингу RDRC 2023:

первый этап – 27.05.2023 – 28.05.2023;

второй этап – 10.06.2023 – 12.06.2023;

третий этап – 15.07.2023 – 16.07.2023;

четвёртый этап – 12.08.2023 – 13.08.2023;

пятый этап – 26.08.2023 – 27.08.2023.

Чемпионат России по дрэг-рейсингу – это соревнования между самыми мощными и быстрыми автомобилями на параллельное ускорение на дистанции в четверть мили. Автомобили менее чем за семь секунд пролетают дистанцию в 402 метра со скоростью более 300 км/ч.



Каждый этап чемпионата России по дрэг-рейсингу RDRC 2023 будет представлять собой большой автоспортивный праздник, в рамках которого, кроме соревнований по дрэг-рейсингу, состоятся выставки, посвящённые определённым маркам машин и автоклубам. Так, например, на первом этапе гости смогут увидеть большую экспозицию дрифт-каров и стильных stance-проектов. На втором этапе вместе с гонкой состоится фестиваль американских автомобилей, где будут представлены культовые ретроэкземпляры разных лет. На следующих этапах пройдут выставки, посвящённые европейским, японским и 4х4 авто. Помимо экспозиций, гостей гоночного уикенда ожидает музыкальная программа с выступлением диджеев.



Но самое яркое зрелище – это, конечно же, заезды уникальных промодов, дрэгстеров, которые буквально пролетают дистанцию 1/8 мили на высоких скоростях. У зрителей будет возможность увидеть такие легендарные автомобили, как Viper Promod, стрелы, фанникары и многое другое.



В продаже есть билеты трёх категорий: VIP, Трибуна 1 и Трибуна 2. Стоимость билетов меняется в соответствии с графиком изменения цен: сейчас в наличии билеты от 800 рублей. Акция «Раннее бронирование» действует только до 31 декабря 2022 года, а уже 1 января состоится первое повышение цен. Также доступны абонементы на пять этапов от 11 200 руб. Планировать свой гоночный уикенд заранее – выгодно! А чтобы сделать соревнования доступными для юной аудитории, было принято решение установить специальные цены на детские билеты, сделав их символическими – в 100 руб.