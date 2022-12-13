Андреас Зайдль сделал заявление после ухода с должности руководителя «Макларена»

Андреас Зайдль прокомментировал уход с должности руководителя «Макларена». Новым боссом команды станет Андреа Стелла, ранее занимавший в команде пост исполнительного гоночного директора.
«Я присоединился к «Макларену» в 2019 году, и мне действительно нравилось работать с Заком и командой. Мы добились неплохих результатов, и у меня навсегда останутся приятные воспоминания об этапе в Монце, ставшем главным событием в моей личной жизни и карьере. Команда движется в правильном направлении. Я хотел бы поблагодарить каждого за поддержку, доверие и приверженность делу. Спасибо Заку и акционерам за их понимание моего решения переключиться на новые вызовы. Желаю Андреа Стелле и команде всего наилучшего в будущем», — приводит слова Зайдля пресс-служба «Макларена».
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
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