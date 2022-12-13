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Вандорн не отказывается от идеи возвращения в Формулу-1

Вандорн не отказывается от идеи возвращения в Формулу-1
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион Формулы-Е, резервист «Астон Мартин» Стоффель Вандорн не исключил своего возвращения в пелотон.

«Когда не будет гонок Формулы-Е, вероятно, я буду в паддоке Формулы-1 с «Астон Мартин». Команда на подъёме, они агрессивно развивают машину, и я снова воссоединюсь со своим другом Фернандо Алонсо.

Шансы на возвращение в Формулу-1? Трудно судить. У меня был хороший сезон, и люди вновь заговорили обо мне. У меня уже был свой шанс в Формуле-1, но и другие пилоты Формулы-Е и других серий заслуживают этого шанса.

Не всё зависит от нас. В основном всё сводится к желаниям команд. Я могу только продолжать выступать, что является лучшим способом показать себя», — приводит слова Вандорна Formule1.nl.

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