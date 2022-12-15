Ник де Врис определился с номером, под которым будет выступать за «Альфа Таури»

Новичок «Альфа Таури», нидерландский пилот Ник де Врис определился с номером, под которым будет выступать в своём дебютном сезоне в Формуле-1.



Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала заявочный лист на сезон-2023 в Формуле-1. Согласно ему, Ник де Врис выбрал себе номер 21. Ранее под ним выступал мексиканский гонщик Эстебан Гутьеррес.



Ник де Врис в минувшем сезоне был резервным пилотом «Мерседеса». Однако гонщик успел провести четыре тренировки с разными командами Формулы-1 — «Уильямс», «Астон Мартин», «Альфа Таури» и «Мерседес», а также поучаствовал в частных тестах на болиде «Альпин».



За «Уильямс» де Врис провёл также Гран-при Италии, экстренно заменив Алекса Албона. Гонщик сумел занять девятое место в своей дебютной гонке в Формуле-1 и набрал два очка.

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