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«Хонда» может приобрести «Альфа Таури» перед сезоном-2026

«Хонда» может приобрести «Альфа Таури» перед сезоном-2026
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Японский автопроизводитель «Хонда» может приобрести команду Формулы-1 «Альфа Таури» и сделать из неё заводской коллектив, сообщает Autosport.

Ранее стало известно, что «Хонда» зарегистрировалась в ФИА в качестве заинтересованного производителя для участия в правилах по двигателям 2026 года.

При этом президент «Хонды» Кодзи Ватанабе подтвердил, что «Хонда» сделала это, но пояснил, что это не означает, что она обязательно будет участвовать в гонках с 2026 года.

Напомним, «Хонда» официально покинула Формулу-1 по окончании сезона-2021, однако продолжала работу над силовыми установками команда австрийскорго концерна, которые использовались под брендом Red Bull Powertrains.

Ранее «Ред Булл» и «Хонда» подали две независимые заявки как производители на сезон-2026.

При этом моторы «Ред Булл» с 2026 года могут получить бренд «Форд».

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