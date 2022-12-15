Сарджент: в финале сезона Формулы-2 ощущал меньше давления, чем ожидал

Новичок «Уильямса» Логан Сарджент поделился воспоминаниями о финале сезона Формулы-2, в котором ему было необходимо набрать достаточное количество очков для получения суперлицензии ФИА.



«Думаю, я пытался найти баланс между риском и результатом. На самом деле на мне было не такое большое давление, как я ожидал. Перед уикендом в Абу-Даби я осознал, как много поставлено на карту, и вполне смирился с этим, поэтому просто снял с себя давление.



Я знал, что если мы сделаем то, что можем, то всё будет хорошо. Но в гонках всегда нужно найти баланс между агрессией и недостатком её. Я хотел оставаться реалистом и осознавать, что у меня есть работа, которую нужно выполнить. Конечно. давление было, но когда мы сделали всё правильно, груз с моих плеч упал», — приводит слова Сарджента Motorsport.