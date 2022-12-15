В «Форде» отреагировали на слухи о переговорах с «Ред Булл»

Представителя американского автопроизводителя «Форд» отреагировали на слухи о возможном приходе в Формулу-1 в 2026 году.
«Мы не комментируем слухи», — приводит слова представителя компании «Форд» в своих социальных сетях журналист Адам Стерн.
Напомним, ранее сообщалось, что «Ред Булл» ведёт переговоры с компанией «Форд» о брендировании своих двигателей с 2026 года.
По информации источника, «Форд» не собирается приобретать часть акций команды, в отличие от «Порше», сделка австрийцев с которыми сорвалась в 2022 году.
При этом в случае успеха переговоров производить моторы будет «Ред Булл» на своём заводе Powertrains, а соглашение с «Фордом» будет иметь больше маркетинговый, чем технический эффект.
Тем не менее в «Форде» готовы оказывать австрийской команде техническую поддержку в тех областях, в которых она может потребоваться.
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