Ферстаппен: 24 гонки — это слишком. Много путешествовать — вредно для здоровья
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о возможном проведении 24 Гран-при в сезоне-2023 Формулы-1.
«Я уже говорил, что 24 гонки в сезоне это слишком много и это главная причина, по которой я не собираюсь выступать в Формуле-1 до 40 лет. Много путешествовать вредно для здоровья. Мне нравится это в настоящий момент, но приходится от многого отказаться ради этого. Это звучит безумно, потому что выступать в Формуле-1 для многих — мечта всей жизни, но это действительно так. Вы находитесь далеко от дом, от людей, которых вы любите. Так что придёт время просто покончить с этим», — приводит слова Макса Ферстаппена De Limburger.
Напомним, в сезоне-2022 Ферстаппен во второй раз подряд стал чемпионом мира.
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