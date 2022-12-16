Ферстаппен сделал заявление по поводу отказа давать Херте суперлицензию для участия в Ф-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался об американском гонщике Колтоне Херте, который не сумел получить суперлицензию для участия в Формуле-1. Ранее сообщалось, что «Ред Булл» мог пригласить Херту в «Альфа Таури», однако позже, на фоне отсутствия у него суперлицензии, австрийская команда отказалась от этих планов.



«В прошлом многие великие гонщики не могли бы перейти в Формулу-1. Это очень непросто, и я не всегда с этим согласен. Я действительно думаю, что для некоторых пилотов такая система может быть необходима, но когда речь идёт о большом таланте, то ему и не нужно отрабатывать 24 года в младших сериях, чтобы набрать все эти очки. Конечно, больно, когда получаешь отказ. Но, если Колтон выиграет чемпионат IndyCar, это откроет много дверей», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365 со ссылкой на NBC Motorsports.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: