Уиндзор: Маси мог бы вернуться в Формулу-1, но Вольф этого не допустит

Авторитетный журналист Формулы-1 Питер Уиндзор заявил, что бывший гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси мог бы вернуться на свой пост, но этого не допустит руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.
В конце сезона-2021 Майкл Маси допустил ошибку на Гран-при Абу-Даби, в результате которой Макс Ферстаппен обогнал Льюиса Хэмилтона и стал чемпионом мира. Маси был отстранён от должности, а затем покинул ФИА.
«Маси снова работает в сфере автоспорта в Австралии и занимается гонками. Один из моих приятелей сообщил, что, если бы Формула-1 сделала ему предложение, он бы принял его и работал бы лучше нынешнего состава гоночной дирекции.
Безусловно, в Абу-Даби была грубая ошибка, но все ошибаются, и стоит задать вопрос, было ли при нём хуже, чем сейчас? Во всяком случае он брал на себя решения. Однако я уверен, он не вернётся, так как Тото Вольф не допустит этого. И стоит ли ему возвращаться после настолько серьёзной ошибки?» — рассказал Уиндзор в эфире на своём Twitch-канале.
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