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Бёрман стал лучшим пилотов сезона-2022 в Ф-3 по версии RaceFans, Смоляр — восьмой

Бёрман стал лучшим пилотов сезона-2022 в Ф-3 по версии RaceFans, Смоляр — восьмой
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Издание RaceFans представило свой рейтинг гонщиков сезона Формулы-3.Первое место в рейтинге журналистов этого издания занял обладатель третьей позиции по итогам сезона, гонщик «Премы» Оливер Бёрман, а чемпион сезона Виктор Мартинс остался на второй строчке рейтинга.

Младший брат пилота «Феррари» Шарля Леклера, Артур в топ-10 рейтинга не попал, а вот россиянин Александр Смоляр получил своё место в десятке, оказавшись на восьмой строчке рейтинга.

«Тот факт, что для него это был третий сезон в Формуле-3, играет против него. В целом он был 12-м или 13-м гонщиком пелотона по скорости, но когда перед Смоляром появлялись возможности, он использовал их по максимуму.

Он начинал сезон с третьего места и стабильно набирал очки, даже несмотря на то, что ему пришлось пропустить этап в Великобритании из-за запрета на выступления российских спортсменов. Также Александр был одним из двух гонщиков, которые более одного раза выигрывали поул-позицию.

В Венгрии он стартовал впереди и смог легко выиграть гонку. Также ему удалось подняться на подиум в Спа и он закончил сезон с поулом и быстрейшим кругом в Монце. Но это был сезон, когда от него ожидали большего, а не только этих пиков», — гласит заметка на RaceFans, посвящённая Смоляру.

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