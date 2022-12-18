Фото: Никита Мазепин посетил финал ЧМ по футболу

Бывший гонщик Формулы-1 россиянин Никита Мазепин, посетивший финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции, прокомментировал результат встречи. Напомним, команда Аргентины победила по итогам серии пенальти.
«Смотрю чемпионат мира и думаю о том, насколько абсурдными становятся вещи, когда политика влезает в спорт.
Фото: из личного архива Никиты Мазепина
В марте я потерял место в Формуле-1 из-за событий, не имеющих никакого отношения к спорту. В последующие месяцы я не раз говорил о необходимости разделения спорта и политики. Нам необходимо вернуться к моменту, где международные соревнования становились временем, когда атлеты встречались на честном и нейтральном поле и не вовлекались в публичные дебаты.
Мои поздравления Аргентине с тяжёлой победой», – написал Мазепин в социальных сетях.
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